VakıfBank 2025 Yılının 9 Ayında 42 Milyar Lira Net Kar Elde Etti

VakıfBank, 2025 yılının 9 aylık döneminde 42 milyar lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, 2025'in 3. çeyrek dönemini kapsayan finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Üçüncü çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre aktiflerinde yüzde 40 oranında artış kaydeden VakıfBank'ın aktif büyüklüğü 5 trilyon lira seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde bankanın milli ekonomiye nakdi ve gayrinakdi kredilerle sağladığı destek yüzde 42'nin üzerinde arttı ve 3,5 trilyon liraya yaklaştı.

Sürdürülebilir ve karlı büyümesini güçlendiren bankanın yılın 9 ayındaki net karı ise 42 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, reel ekonomiye güçlü desteklerini kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini, Türkiye bilançosuna çalışma sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirtti.

Ekonomi politikalarıyla tam uyum içinde hareket ettiklerini vurgulayan Üstünsalih, "Bölgesel ve küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı güçlü bilanço yapımız ve proaktif yönetim anlayışımız sayesinde sürdürülebilir ve karlı büyümemizi güçlendiriyoruz. Nakdi kredilerde yüzde 43'ün üzerinde bir büyüme sağladık ve 2,6 trilyon lirayı aşan bir büyüklüğe ulaştık. Milli ekonominin hedefleri doğrultusunda ihracat, yatırım ve istihdama öncelik verecek şekilde reel sektörü ve hane halkını desteklemeye devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Mevduat ana fonlama kaynağımız olmaya devam ediyor"

Toplam mevduatlarda yıllık bazda yüzde 36 artış yaşandığını ve 3,1 trilyon liraya ulaştığını belirten Üstünsalih, mevduatın ana fonlama kaynakları olmaya devam ettiğini aktardı.

Üstünsalih, "Bu dönemde de Türk lirası varlıklara ilginin devam etmesiyle, Türk lirası mevduatta yıllık yüzde 40'a yaklaşan bir büyüme sağlayarak 2,2 trilyon lira seviyesini aştık. Bu alandaki ürün çeşitliğimizin yanı sıra müşteri özelinde sunduğumuz yenilikçi çözümlerle mevduat tabanımızı genişletmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl uluslararası piyasalardan 11,4 milyar dolara ulaşan yeni kaynağı Türkiye'ye getirdiklerini ve VakıfBank'ın sermaye piyasalarında her zaman büyük ilgi gördüğünü aktaran Üstünsalih, söz konusu başarılarının Türkiye ekonomisine duyulan güvenin de bir yansıması olduğunu vurguladı.

Banka tarihinin ilk murabaha işlemini söz konusu dönemde gerçekleştirdiklerine ve kaynak çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerine işaret eden Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Uygun maliyet ve uzun vadeli borçlanma işlemlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracımız, bugüne kadar bankacılık sektöründe gerçekleştirilen en düşük maliyetli ilave ana sermaye tahvil ihracı olarak kayıtlara geçti. Yıl içinde toplam 1,7 milyar dolar tutarındaki DPR seküritizasyon işlemi sayesinde sektördeki toplam ihracın yüzde 40'ını tek başımıza gerçekleştirdik. Avrupa ve Amerika'nın yanı sıra Asya ve Körfez ülkelerinden de aktif şekilde kaynak teminine devam ediyoruz. Bu sayede kaynaklarımızın çeşitliliğini korurken, yurt dışı borçlanmada vade yapımızı 5 yıl ve üzerine taşıyarak pasif yönetim stratejimiz kapsamında önemli bir başarıya imza attık."