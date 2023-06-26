Vakıf Katılım ve Mikrogrup iş birliği ile KOBİ'lerin e-dönüşümü hızlanacak

Vakıf Katılım ve Mikrogrup, KOBİ'ler, mikro işletmeler ve girişimcilerin e-dönüşümü için iş birliği yaptı. İşletmeler, e-fatura hizmetiyle ilgili çeşitli avantajlardan yararlanacak ve 1 iş günü içinde e-faturaya geçebilecekler. Mikrogrup'un e-dönüşüm hizmetlerini kullanmak isteyen işletmeler, Vakıf Katılım'ın sunduğu avantajlardan yararlanabilecek.

Vakıf Katılım ve Mikrogrup, KOBİ'ler, mikro işletmeler ve girişimcilerin e-dönüşümü için iş birliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, 34 yılı aşkın tecrübesiyle KOBİ ve mikro işletmelere e-dönüşüm hizmeti sunan Mikrogrup'la iş birliği yaptı. 1 Temmuz 2023 itibarıyla e-faturaya geçişin zorunlu olması öncesinde Mikrogrup ve Vakıf Katılım arasındaki iş birliğiyle işletmeler, e-fatura hizmetiyle ilgili çeşitli avantajlardan yararlanacak ve 1 iş günü içinde e-faturaya geçebilecekler.

Yapılan iş birliği kapsamında Mikrogrup'un e-dönüşüm hizmetlerini kullanmak isteyen işletmeler, Vakıf Katılım'ın sunduğu avantajlardan yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, KOBİ'ler, mikro işletmeler, girişimciler Vakıf Katılım'ın özel hizmet verdiği ve özel ürünler geliştirdiği kategoriler olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu iş birliği ile tüzel müşterilerimizin henüz e-dönüşüm sistemine entegre olmamış olanlarının, Mikrogrup üzerinden bu hizmeti almalarına yönelik bilgilendirme yapma gayesindeyiz. Bu amaçla dönüşümünü sağlayan müşterilerimize uzun soluklu indirim imkanları sunulacak ve kurumumuz hizmetlerinden avantajlı şekilde faydalanmaları söz konusu olabilecek. Mikrogrup ile yapacağımız ilave iş birlikleriyle müşterilerimizin elde edeceği faydaları azami seviyeye getirerek karşılıklı kazan-kazan elde etmemiz söz konusu. İş birliğimiz KOBİ, mikro işletmeler, girişimciler ve bizler için hayırlı olsun."

Mikrogrup Üst Yönetcisi (CEO) Tunç Taşman da Türkiye'nin ilk sertifikalı e-dönüşüm özel entegratörlerinden biri olarak müşterilerine anahtar teslim yaklaşımı ile tüm e-dönüşüm bileşenlerini kapsayan, zahmetsiz ve kolay bir entegrasyon hizmeti sunduklarını ifade etti.

Taşman, "Bu kapsamda ekiplerimizin ücretsiz olarak yaptığı anahtar teslim e-fatura hizmetiyle, uçtan uca, mali mühür başvurusundan, aktivasyona, eğitimden sistemin hayata geçirilmesine kadar tüm süreç, uzman e-fatura danışmanlarımız tarafından yürütülmekte. Bu hizmetimizle Vakıf Katılım müşterileri, bir iş günü içinde e-faturaya geçiş imkanı bulabilecek." ifadelerini kullandı.