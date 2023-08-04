Vakıf Katılım ve Bakırlar Enerji İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Vakıf Katılım ve Bakırlar Enerji, çatı ve arazi GES projelerinin finansmanı için iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Vakıf Katılım müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda Bakırlar Enerji'ye destek sağlanacak. İş birliği, çevreye verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Vakıf Katılım ve Bakırlar Enerji, çatı ve arazi GES projelerinin finansmanı için iş birliği anlaşması imzaladı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, yapılan anlaşmayla Bakırlar Enerji, GES panel üretimi, temini ve satışı noktasında Vakıf Katılım müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ürün müsaitliğine göre destek olabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Ortak geçmişimizden aldığımız ilham ile ortak geleceğimizi inşa eden en önemli kurumlardan biri olarak bu iş birliği Vakıf Katılım'ın çevreye ve yeşile verdiği önemin göstergesi." ifadelerini kullandı.

Bakırlar Enerji ile yapılan iş birliğinin çevreye verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirten Göktaş, Vakıf Katılım olarak bu iş birliği ile hem çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir geleceğe destek verdiklerini hem de yenilenebilir enerji yatırımları yapan firmalarla birlikte enerjide cari açığın azaltılmasına katkı sunduklarını açıkladı.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Kamu ve özel sektördeki projelere Yeşil Finansman desteği sunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle hareket ediyoruz. Faaliyetlerimize Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Planı kapsamında devam edecek, çevreye dost, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların finansmanlarında var olmayı sürdüreceğiz."

Türkiye'deki enerji potansiyelini harekete geçirecek yatırımların desteklenmesi ile enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılması ve hanelerimizin temiz enerji ile aydınlatılmasına katkı sunduklarını belirten Göktaş, bu motivasyondan hareketle KOBİ'lerin yeşil enerji alanında finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla, yatırımcıların enerji projelerine yönelik uçtan uca danışmanlık sağlayarak, KOBİ'lere finansal çözümler sunduklarını açıkladı.

Bakırlar Enerji Genel Müdürü Murat Bakır ise temiz enerji-temiz dünya motivasyonuyla başladıkları güneş paneli üretimi alanında, sadece ticari bir ürün üretmekten hep daha fazlasını hedeflediklerini açıkladı.

Bakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin enerji anlamında açığını kapatmak, yeşil enerjiyle çevreyi korumak, AB standartlarında yeşil üretime destek olmak gibi temel sosyal sorumluluk başlıklarında güçlü bir yer edinmek istiyoruz. Bu kapsamda Vakıf Katılım ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmadan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayla KOBİ'lere sağlayacağımız destekle yeşil enerjiye ulaşımı kolaylaştıracak, hedeflemiş olduğumuz temiz dünyaya bir adım daha yaklaşacağız."