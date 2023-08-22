Vakıf Katılım Samsun'da 8 protokol imzaladı

Vakıf Katılım, Samsun'da KOBİ'lere destek olmak amacıyla 8 protokol imzaladı. İmzalanan protokollerle Oda ve Bölge üyeleri finansmana kolayca ulaşabilecek ve birçok avantajdan faydalanabilecek.

Vakıf Katılım Samsun'da toplam 8 protokol imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, KOBİ'lere destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Vakıf Katılım ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, Havza Organize Sanayi Bölgesi, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi, Çarşamba Ziraat Odası, Bafra Ziraat Odası arasında imzalanan protokolle, Oda ve Bölge üyeleri ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecek.

Oda ve Bölge üyeleri ayrıca teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Ekonomik istikrarımızın teminatı olan KOBİ'lerimizin varlıklarını devam ettirebilmeleri için bizlere her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolu KOBİ'lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmaları ile gerçekleşebilir." ifadesini kullandı.

Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar Türkiye'nin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ'lerin yanında olduklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Esnafımızın rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalıştık, halen de bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vakıf Katılım'ın, imzaladığı protokoller de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. Birlik ve Oda üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde KOBİ'lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ'lerimizi şubelerimize bekliyoruz."