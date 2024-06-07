Vakıf Katılım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Değişti

Vakıf Katılım'ın 7 Haziran'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu sonrasında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına İbrahim Şenel seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şenel görevi, kurumun kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Öztürk Oran'dan devraldı. Oran, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edecek.

İbrahim Şenel kimdir?

Şenel, 1966 yılında Artova/Tokat'ta doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1989-1991 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında Uzman Yardımcılığı görevinde bulunan Şenel, 1991-1997 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı/Müsteşarlıklarında uzman yardımcısı ve uzman olarak görev yaptı.

1997-2000 yılları arasında yurt dışında T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 2000-2003 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü ve 2003-2007 yılları arasında İhracat Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2007-2009 yılları arasında Gümrük Müsteşarlığında Müsteşar Yardımcısı, 2009-2011 yıllarında İhracat Genel Müdürü ve bilahare Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

2011-2014 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve 2014-2018 yıllarında Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu.

12 Şubat 2020 tarihinden itibaren T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

7 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı. 9 Haziran 2023 tarihinde de aynı göreve yeniden atandı.

4 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Şenel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.