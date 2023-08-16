Vakıf Katılım ile Teknopark Ankara Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Vakıf Katılım ile Teknopark Ankara arasında, Teknopark Ankara üyelerinin ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilmelerini sağlayacak iş birliği protokolü imzalandı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında Teknopark Ankara'ya üye firmalar, Vakıf Katılım'ın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek, ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilecek.

Protokol çerçevesinde üyeler ayrıca, teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından da faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan, yüksek katma değer üreten ve yarınların teminatı olan KOBİ'lerin kendilerine her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerin sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olmaları, rekabet güçlerini korumalarını ve artırmalarını mümkün kılar. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ'lerimizin yanında olduk. KOBİ'lerimizin rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalıştık, halen de bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vakıf Katılım'ın Teknopark Ankara ile imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. AR-GE, inovasyon ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren Teknopark Ankara üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. İnovatif projelerle hem bugünün hem de yarınların sorunlarına çözüm üretecek olan KOBİ'lerimizin finansal destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ'lerimizi şubelerimize davet ediyoruz."