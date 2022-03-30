Vakıf Katılım ile MÜSİAD arasında iş birliği protokolü imzalandı

Vakıf Katılım ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, protokol imza töreni, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik'in katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Protokol kapsamında dernek üyelerinin Vakıf Katılım'ın avantajlı ürün ile hizmetlerinden faydalanabilmeleri ve ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilmeleri sağlanacak.

MÜSİAD üyeleri, Vakıf Katılım'ın, ticari faaliyetleri daha verimli kılan ve nakde olan ihtiyacı minimuma indiren yeni nesil dijital ödeme yöntemi Garantili Fon Transferi (GFT) uygulaması kullanımlarında avantajlı oranlarından faydalanabilecek.

Üye işletmelere ayrıca teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde de birçok avantaj sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, bugüne kadar ortaya koyduğu çalışmalarla ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayan MÜSİAD'ın, aynı zamanda Türkiye'nin küresel bir güç haline gelmesi için de kıymetli faaliyetlere imza attığını dile getirdi.

MÜSİAD'ın istihdama olan katkısı, iş dünyasına sunduğu inovatif yaklaşımlar, kamu yararını gözeten duruşu, kritik konulara dair hazırladığı raporlarla ve sağlam organizasyonel yapısıyla adımlarını güçlü bir şekilde atmaya devam ettiğini ifade eden Oran, şöyle devam etti:

"MÜSİAD'ın önümüzdeki dönemde ülkemizin gelişiminde aktif rol oynamaya devam edeceğine inanıyorum. Vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücüyle birleştirerek, katılım finans sektörüne yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım olarak, kendimizi kadim milletimizin, atalarımızın vakfettiği varlıkların ve değerlerin emanetçisi olarak görüyoruz. Bize emanet edilen bu varlık ve değerleri, gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Elde ettiğimiz kazancın bir kısmını sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirerek, sosyal dengenin sağlanmasına destek oluyoruz. Geride bıraktığımız başarılı yılın ardından ana ortağımız olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdare ve Temsil Ettiği Mazbut Vakıflar'a, Vakıf Gureba Hastanesinin yeniden inşasında kullanılmak üzere 2021 yılında elde ettiğimiz karın yüzde 10'unun temettü olarak ödenmesine karar verdik. Kurumumuzun başarılı performansı devam ettikçe Vakıflarımızın ihyası için çok daha fazla kaynak aktarımı yapacağımızı özellikle belirtmek istiyorum."

" Türkiye'nin sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için çalışmalara devam ediyoruz"

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik ise Türkiye'nin ekonomik anlamda sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi, gelir dağılımında ve bölgesel gelişmişlik seviyesinde daha iyi noktalara gelebilmesi için büyük bir sorumlulukla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Çelik, "Sanayi ve ticaret odalarımızla, kalkınma ajanslarımızla iş birliklerini hayata geçiriyor, yatırımlarının ve üretimlerinin kesintiye uğramaması için bir iş ortağı yaklaşımıyla KOBİ'lerimizin, işletmelerimizin yanında oluyoruz. Bu kapsamda ülkemizin geleceği için ortak duygular paylaştığımız MÜSİAD'la gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yapacakları benzer iş birlikleri ile imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon alanlarında faaliyet gösteren tüm KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak için finansal kiralama ve yeşil enerji gibi pek çok alanda milli ekonomiyi destekleyeceklerini kaydeden Çelik, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan yenilikçi çözümler üretmeye ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

Kalkınmanın ancak ve ancak birlik ve beraberlikle, dayanışma ruhuyla ve paylaşmakla mümkün olabileceğini dile getiren Çelik, "Gelişmiş finansal alt yapımız, alanında uzman insan kaynağımız, zengin ürün ve hizmetlerimizle Türkiye için emek harcayan, ter döken MÜSİAD'a üye bütün işletmelerin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız. İş birliğimiz herkese hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Vakıf Katılım'ın yeni nesil dijital ödeme yöntemi GFT'yle bankacılık sektöründe bir ilke imza attığını belirterek, GFT'nin teminat oluşturmakta zorlanan KOBİ'ler için bir finansmana erişim aracı olduğunu, ayrıca alacak tahsili problemini ortadan kaldırdığını ve piyasada ticareti kolaylaştırdığını kaydetti.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise derneğin katılım bankacılığının tanıtılmasına yönelik çalışmalarına değinerek, Vakıf Katılım ile imzalanan anlaşmanın KOBİ'ler ve MÜSİAD üyesi iş insanlarına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Asmalı, "Yatırım ve üretimin desteklenmesi, doğru zamanda atılan doğru adımların seyrine bağlı. Bugün imza attığımız bu iş birliği, yılın başında ortaya koyduğumuz ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda amaçladığımız yatırım, istihdam ve üretim odaklı çalışmalarımıza olumlu yönde etki edecektir. Güçlü ve üreten bir Türkiye idealinde faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz. İş birliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.