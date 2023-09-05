Vakıf Katılım ile ESDER Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Vakıf Katılım ile Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) arasında imzalanan protokol kapsamında ESDER'e üye esnaf ve sanatkarlar Vakıf Katılım'ın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek, ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilecek.

Vakıf Katılım ile Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) arasında imzalanan protokol kapsamında ESDER'e üye esnaf ve sanatkarlar Vakıf Katılım'ın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek, ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilecek.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, katılım finans sektörünün referans kurumu olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vakıf Katılım, esnaf ve sanatkarlara destek vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Vakıf Katılım ile ESDER arasında, ESDER üyelerinin ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilmelerini sağlayacak bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde üyeler ayrıca, teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından da faydalanabilecekler.

"Esnaf ve sanatkarlarımızın finansal destekçisi olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarların sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olmaları, rekabet güçlerini korumalarını ve artırmalarını mümkün kılar. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk. Rahat bir nefes almaları için var gücümüzle çalıştık, halen de bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vakıf Katılım'ın, ESDER ile imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. ESDER üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde esnaf ve sanatkarlarımıza olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz."

ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus da, "Ekonomi yönetimi, reel sektör ve finans sektörü, biz birbirimizi tamamlamak durumundayız. Böyle hareket ediyoruz, önümüzdeki süreçte de böyle hareket etmeye devam edeceğiz. ESDER olarak finansmana erişim sağlamanın yollarını Üyelerimize sunacağız. Vakıf Katılım ile imzaladığımız protokolle Üyelerimizin büyümelerine olanak sunmayı ve yapacakları ticarette bir adım önde olmalarına imkan sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.