Vakıf Katılım ile DAİMFED Arasında Gayrinakdi Nitelikli Protokol İmzalandı

Vakıf Katılım ile Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhitleri Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) arasında gayrinakdi nitelikli protokol imzalandı. Protokol ile federasyon üyeleri finansmana kolayca ulaşabilecek ve çeşitli avantajlardan faydalanabilecek.

Vakıf Katılım ile Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhitleri Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) arasında "gayrinakdi nitelikli" protokol imzalandı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, katılım finans sektörünün referans kurumu olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vakıf Katılım, KOBİ'lere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Vakıf Katılım ile DAİMFED arasında imzalanan gayrinakdi nitelikli protokolle, federasyon üyeleri ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecek.

Ayrıca, teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından faydalanılabilecek.

"KOBİ'lerin desteğimize her zamankinden daha çok ihtiyacı var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Ekonomik istikrarımızın teminatı olan KOBİ'lerimizin varlıklarını devam ettirebilmeleri için bizlere her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolu KOBİ'lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmalarından geçiyor." ifadelerini kullandı.

Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar Türkiye'nin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ'lerin yanında olduklarının altını çizen Göktaş, KOBİ'lerin rahat bir nefes alması için var güçleriyle çalıştıklarını, halen de bu yönde çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

Göktaş, "Vakıf Katılım'ın, DAİMFED ile imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. Federasyon üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde KOBİ'lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ'lerimizi şubelerimize bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da yaşanılan süreçte finansmana erişim ile avantajlı ürün ve hizmetlerden üyelerin daha fazla yararlanmasının en büyük temennileri olduğunu belirtti.

Karslıoğlu, "Vakıf Katılım ile imzaladığımız gayrinakdi nitelikli protokol kapsamında üyelerimizin ihtiyaç duydukları finansman desteğine ulaşmaları mümkün olacak. Vakıf Katılım'ın sektörümüze ilgi ve desteklerini hissetmemizin çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Bu amaç doğrultusunda imzaladığımız protokol, üyelerimize ve her iki kuruma hayırlı uğurlu olsun." görüşlerini bildirdi.