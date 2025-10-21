Vakıf Katılım'dan Sıfır Atık Belgesi

Vakıf Katılım, kaynakların verimli kullanımı ve çevresel etkilerin azaltılması yönündeki çalışmalarıyla "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Belgesi sürecinde, Vakıf Katılım'ın hizmet binalarında atıkların kaynağında ayrıştırılması için renkli ve etiketli toplama kutuları yerleştirilerek, atık depolama alanı oluşturuldu.

Çalışanlara verilen sıfır atık eğitimiyle, hem doğal kaynakların verimli kullanılması hem de geri dönüşüm oranlarının da artırılması hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ocak, sürdürülebilirlik stratejilerinin merkezinde, gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak olduğunu belirtti.

Sıfır Atık Belgesi'nin, söz konusu vizyonlarının somut göstergesi olduğunu vurgulayan Ocak, "Vakıf Katılım olarak aldığımız bu belge, yalnızca atıkların ayrıştırılmasını değil, kaynaklarımızı daha verimli kullanma ve çevresel etkilerimizi azaltma yönündeki kararlılığımızın bir kanıtıdır. Çalışanlarımızın katkısı ve paydaşlarımızla işbirliğimiz sayesinde, çevreye ve topluma fayda sağlayacak projelerimizi bundan sonra da artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.