Haberler

Vakıf Katılım'dan Sıfır Atık Belgesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vakıf Katılım, çevresel etkileri azaltma ve kaynakların verimli kullanımı amacıyla Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Banka, atıkların kaynağında ayrıştırılması için çeşitli önlemler aldı ve sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda projelerini artırmayı hedefliyor.

Vakıf Katılım, kaynakların verimli kullanımı ve çevresel etkilerin azaltılması yönündeki çalışmalarıyla "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Belgesi sürecinde, Vakıf Katılım'ın hizmet binalarında atıkların kaynağında ayrıştırılması için renkli ve etiketli toplama kutuları yerleştirilerek, atık depolama alanı oluşturuldu.

Çalışanlara verilen sıfır atık eğitimiyle, hem doğal kaynakların verimli kullanılması hem de geri dönüşüm oranlarının da artırılması hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ocak, sürdürülebilirlik stratejilerinin merkezinde, gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak olduğunu belirtti.

Sıfır Atık Belgesi'nin, söz konusu vizyonlarının somut göstergesi olduğunu vurgulayan Ocak, "Vakıf Katılım olarak aldığımız bu belge, yalnızca atıkların ayrıştırılmasını değil, kaynaklarımızı daha verimli kullanma ve çevresel etkilerimizi azaltma yönündeki kararlılığımızın bir kanıtıdır. Çalışanlarımızın katkısı ve paydaşlarımızla işbirliğimiz sayesinde, çevreye ve topluma fayda sağlayacak projelerimizi bundan sonra da artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar

Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar
Antalya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Güneş doğarken ölüme gittiler! Görüntüler korkunç
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.