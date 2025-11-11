Haberler

Vakıf Katılım 2025'in Üçüncü Çeyreğinde 4,8 Milyar Lira Net Kar Elde Etti

Güncelleme:
Vakıf Katılım, 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla 4,8 milyar lira net kar elde etti. Banka, yılın başından itibaren toplam 480,8 milyar lira fon toplayarak ekonomiye 493,9 milyar lira finansman desteği sağladı ve aktif büyüklüğünü yüzde 65 artırarak 664,5 milyar liraya ulaştı.

Vakıf Katılım, 2025'in 9 ayında 4,8 milyar lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Banka, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 480,8 milyar lira fon topladı ve ekonomiye 493,9 milyar lira finansman desteği sağladı.

Net karını 4,8 milyar liraya çıkaran banka, aktif büyüklükte 2024 sonuna göre yüzde 65'lik büyüme sergiledi ve yılın üçüncü çeyreğinde 664,5 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, ilk günkü heyecanla üretme, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama ve ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Üçüncü çeyrek itibarıyla toplam 480,8 milyar lira fon toplayarak 493,9 milyar liralık finansman desteği sağladıklarını vurgulayan Akben, şunları kaydetti:

"Aktif büyüklüğümüzü yüzde 65 artırarak 664,5 milyar liraya ulaştırdık. Ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sunmak ve ortak yarınlar inşa etmek için üzerimize düşen sorumlulukların bilincindeyiz. Aynı misyon ve vizyonla katılım bankacılığı prensiplerinden güç alarak Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
