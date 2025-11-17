Vakıf Faktoring'in Halka Arzı Başarıyla Tamamlandı

VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Faktoring AŞ'nin halka arzı tamamlandı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, sermaye yapısı, kadrosu ve müşteri odaklı çalışma prensibiyle büyümesini sürdüren Vakıf Faktoring AŞ'nin halka arzında 12-13-14 Kasım'da 1 lira nominal değerli pay için 14,20 liradan talep toplanmıştı.

Satışa sunulan 225 milyon lira nominal değerli payların tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3 milyar 195 milyon lira olurken, halka açıklık oranı da yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Halka arza yatırımcılar tarafından gösterilen talep sonucunda, planlanan tahsisatın 5,17 katı kadar talep gelmiş olup pay dağıtımı toplam 684 bin 329 yatırımcıya gerçekleştirildi.

Kurumsal yatırımcılardan 1,17 kat, bireysel yatırımcılardan ise 7,84 kat talep geldi. Dağıtım sonucunda payların yüzde 60'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Şirket payları, Borsa İstanbul'da 14,20 lira fiyat ve "VAKFA" koduyla işlem görmeye başlayacak.

"Kalıcı ve sürdürülebilir değer yaratma vizyonuyla geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Faktoring AŞ Genel Müdürü, Bülent Atılgan, faktoring sektörünün öncü şirketlerinden biri olduklarını belirtti.

Çeyrek asrı aşan deneyimleriyle ürettikleri sürdürülebilir değeri halka arz yoluyla yeni yatırımcılarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Atılgan, finansal çözümlerle kurumsal ve ticari müşterilerden KOBİ'lere kadar uzanan müşteri yelpazesine hizmet sunduklarını anlattı.

Atılgan, gelen taleplerin kendilerini motive ettiğini vurgulayarak, "Halka arzımızla elde ettiğimiz yeni kaynak sayesinde, sürdürülebilir kurumsal yapımızı güçlendirerek, rekabet gücümüzü, pazar payımızı ve karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, başta yatırımcılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için kalıcı ve sürdürülebilir değer yaratma vizyonuyla geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Halka arzlarına farklı kişi ve kurumlardan gelen 16,5 milyar liranın üzerindeki talebin, kendilerine daha iyisini yapma yolunda büyük motivasyon sağladığına dikkati çeken Atılgan, şunları kaydetti:

"Halka arzımıza güvenerek yoğun ilgi gösteren tüm yatırımcılarımıza içten teşekkür ediyoruz. Vakıf Faktoring AŞ olarak, yeni yatırımcılarımızdan aldığımız güç ve cesaretle, bugüne kadar oluşturduğumuz değeri daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."