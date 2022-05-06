Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda açılış seansı çalışması

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda, seans açılışında görülmesi muhtemel fiyat oynaklıklarının azaltılması ve daha etkin fiyat oluşumu sağlamak amacıyla sürekli müzayede yöntemi ile işlemlerin gerçekleştiği normal seanstan önce tek fiyat yöntemi ile işlemlerin gerçekleşeceği bir açılış seansı yapılması konusunda çalışma başlattı.

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda, seans açılışında görülmesi muhtemel fiyat oynaklıklarının azaltılması ve daha etkin fiyat oluşumu sağlamak amacıyla sürekli müzayede yöntemi ile işlemlerin gerçekleştiği normal seanstan önce tek fiyat yöntemi ile işlemlerin gerçekleşeceği bir açılış seansı yapılması konusunda çalışma başlattığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, " Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında, seans açılışında görülmesi muhtemel fiyat oynaklıklarının azaltılması ve daha etkin fiyat oluşumu sağlamak amacıyla sürekli müzayede yöntemi ile işlemlerin gerçekleştiği normal seanstan önce tek fiyat yöntemi ile işlemlerin gerçekleşeceği bir açılış seansı yapılmasının faydalı olacağını değerlendirmiştir. Borsa İstanbul, pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin tam iş gününde 18: 10 olan seans sonu zamanının da, diğer sözleşmelerde olduğu gibi 18: 15 olarak uygulanmasının yeknesaklık ve operasyonel etkinlik açısından fayda sağlayacağını düşünerek her iki konuda düzenleme yapılması için çalışmalara başlamıştır" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi