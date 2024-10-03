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V Metroway Alışveriş Merkezi Başakşehir'de Açıldı

V Metroway Alışveriş Merkezi Başakşehir'de Açıldı
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İsra Holding'in yatırımını yaptığı V Metroway Alışveriş Merkezi, 25 bin metrekare alan üzerinde 80 ulusal ve uluslararası markayı bir araya getirerek İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kapılarını açtı. Alışveriş merkezi, modern mimarisi ve sosyal alanlarıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek.

GAYRİMENKUL, turizm, perakende, enerji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding'in yatırımını yaptığı Başakşehir'deki V Metroway Alışveriş Merkezi açıldı. İstanbul Havalimanı'na bağlanan Kayaşehir metrosunun yanı başında konumlanan V Metroway, 25 bin metrekare kiralanabilir alan üzerinde ulusal ve uluslararası 80 markaya ev sahipliği yapacak.

Dört kat üzerine yayılan yaklaşık 25 bin metrekare kiralanabilir alanda, 80 ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapacak olan V Metroway, bölgede eksikliği hissedilen organize perakende arzını ziyaretçilerine sunarak artan nüfusun talep ve ihtiyaçlarına cevap verecek. Konsept planlamasını, kiralamasını ve uzun dönemli yönetimini sektörün lider firmalarından ECE Türkiye'nin üstlendiği alışveriş merkezi, modern mimarisi, zengin marka karması, açık ve kapalı sosyal alanları, gastronomi ve eğlence seçenekleri sunuyor.

800 KİŞİYE İSTİHDAM

Yatırımını İsra Holding'in yaptığı V Metroway alışveriş merkezi, bünyesinde yer alan 80 markasıyla birlikte 800 kişiye istihdam sağlayacak. Bölgedeki organize perakende arzının güçlenmesine de katkıda bulunacak olan alışveriş merkezi, aynı zamanda yakın çevresinde yer alan 20 binin üzerindeki A+ konut, Başakşehir Kent Meydanı, Kuzey Yakası Ofisleri, Çam ve Sakura Hastanesi, Millet Kütüphanesi gibi yapılarla da entegre şekilde bölgenin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek.

YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK'

V Metroway AVM'nin açılmasıyla birlikte Başakşehir'in yeni bir çehreye kavuşacağını ifade eden İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, "Dinamiklerini çok iyi bildiğimiz bir bölge olan Başakşehir'i daha da canlı ve cazip hale getirecek V Metroway Alışveriş Merkezi'nin kapıları bugün itibariyle açıldı. Yerli ve yabancı birçok markayı tek çatı altında toplayan V Metroway, sadece alışveriş yapmak için bir mekan değil; sosyal bir buluşma noktası olacak. İstanbul'un en değerli lokasyonlarının başında gelen Başakşehir ve çevre ilçelerinden de on binlerce kişiyi misafir edecek olan V Metroway, yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımı, bölgede oluşturacağı istihdam, içinde barındırdığı markalar ve dünya standartlarındaki yönetim anlayışıyla başta Başakşehir olmak üzere tüm İstanbul'a değer katacak" dedi.

TANINMIŞ MARKALAR BAŞAKŞEHİR'DE

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO'su Semet Yolaç Canlıel ise "İçinde bulunduğumuz zorlu şartlarda gerek İsra Holding'in yaptığı yatırımda iş ortakları olmaktan gerekse perakendecilerin projemize ve bize güvenerek V Metroway'de yer almalarından ötürü ECE Türkiye adına büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bugün, kiracılarımız ve ekiplerimizin inancı ve çabaları sayesinde projemizin açılışını yapıyoruz. Bu açılış, doğru yer ve zamanda, doğru projeler ve iş birlikleri ile sektörümüzün geleceğine olan ortak inancımızı göstermesi açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

V Metroway Alışveriş Merkezi'nde 18 kafe ve restoranı, 400 kişi oturma kapasiteli yeme-içme alanı, 600 metrekarelik çocuk oyun alanı, bin metrekareye yaklaşan terasları ve açık alanları ile ziyaretçilerine alışverişin yanında sosyalleşme, aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirme ve eğlenme imkanı da sunuyor.

Ziyaretçiler, Başakşehir'de açılan V Metroway'e, İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yollarıyla birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanı başındaki konumu sayesinde gerek toplu taşıma gerekse özel araçları ile veya yayan olarak ulaşabilecek. Alışveriş merkezinde ayrıca 550 araç kapasiteli bir otopark da ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Başakşehir Alışveriş İstanbul Ekonomi Enerji Turizm Finans Emlak

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