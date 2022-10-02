- Üzümün pekmez yolculuğu

Adana'nın Feke ilçesine bağlı kırsal mahallelerde bağ bozumu gerçekleştirdi, pekmez kazanları kaynamaya başladı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesine bağlı kırsal mahallelerde üzümün pekmez yolculuğu için bağ bozumu gerçekleştirdi.

Feke'ye bağlı Gedikli Mahallesi'nde geleneksel yöntemle imece usulü üzüm hasadını yapan Nihat Gök ve ailesi pekmez yapmak için kazanları kaynatmaya başladı. Bu yıl kilosu 50 -70 TL arasında alıcı bulan pekmezin kışın köylülerin vazgeçilmezi olduğunu aktaran Nihat Gök, pekmezi geleneksel yöntemlerle hazırladıklarını kaydetti. Üzümün pekmez yolculuğunun meşakkatli bir mesaisi olduğunu söyleyen Gök, "Bu yılda bağ bozumunu gerçekleştirdik. Üzümlerimiz toplandı ve üzümün önce suyunu çuvallarda ezerek çıkardık. Ardından külle yoğun ateşte içindeki zararlı maddelerin çıkması için kaynattık. Şimdide yeniden kazanlara alarak pekmez olması için 6 saat süren ateş başında kaynatıyoruz. Pekmez bizim için kış aylarında şifadır" dedi.