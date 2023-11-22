Üzümlü'de İlçe Tarım Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Vali Hamza Aydoğdu'nun talimatları çerçevesinde ilçelerde başlatılan "İlçe Tarım Değerlendirme Toplantıları'nın" 4.sü Üzümlü'de gerçekleştirildi.

Coğrafi işaret tescilli Cimin Üzümü başta olmak üzere sebze ve meyvecilik sektörüyle ön planda olan ilçede son yıllarda devlet destekli tarımsal hibeler sonrasında yaklaşık 220 dönümlük alanda seracılık faaliyeti yapılarak tarımsal üretime katkı sağlandı.

Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, TKDK İl Koordinatörü, DSİ ve TMO şube müdürleri ilgili kurum personelleri, ilçe muhtarları ve çiftçilerin katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısında açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Yusuf İzci küçükbaş hayvancılık destekleri, seracılık destekleri, ekilemeyen verimli tarım arazilerine hibe tohum desteği ve tescilli yöresel ürünlerimizde standartlaşma ve tanıtımının yapılması başta olmak üzere valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra sunum yapan Erzincan TKDK İl Koordinatörü Metin Bektaş tarafından Ocak 2024 tarihinde müracaatı başlayacak İPARD 3 programı kapsamında yüzde 60 hibe oranlı seracılık ve tarımsal üretim hibeleri hakkında başvuru şartları anlatıldı.

Son olarak sunumlarını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, 2023 üretim sezonunun genel bir değerlendirmesini yaparak önümüzdeki yıl valilik koordinesinde yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Değerlendirme toplantısı verilen bilgilerin ardından üreticilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. - ERZİNCAN