Üye Girişi
Haberler

Üzüm Üreticileri Hava Tahminlerine Kilitlenmiş Durumda

Üzüm Üreticileri Hava Tahminlerine Kilitlenmiş Durumda
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, sıcak hava koşulları nedeniyle üzüm üreticileri, üzümlerini yaş olarak satmak yerine kurutma yöntemine yönelmekte. Hava tahmin raporları takip edilerek, zarar görmeden kurutma işlemleri gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Manisa Sultani Çekirdeksiz sofralık üzüm üreticilerinin gözü kulağı meteoroloji tahminlerinde. Bu sene üzümlerini yaş olarak satamayan üzüm üreticileri radyo, televizyon ve cep telefonlarından günlük ve haftalık hava tahminlerini takip ederek üzümlerini sıcak havaları fırsat bilerek yağmur ve doludan zarar görmeden kurutmaya yöneldi.

Üzümlerini sergilere seren ve serecek olanlar mutlaka hava tahmin raporlarına göre önlem almaya başladı. Kurutma işlemlerinin daha zahmetli olduğunu ifade eden üzüm üreticisi Serhat Akkaya, "Bu yıl havaların aşırı sıcak olması üzümlerin üzerinde olumsuz etkiler yaptı. Bu yıl çoğu üretici kurutma yönüne gitti. Şaraplık üzüm son günlerde fiyatı düştü. Üreticiler üzümlerin kilosunu 12-13 lira arasında şaraplık vereceğine kurutmayı tercih ediyor. Bu nedenle de hava tahmin raporlarını her gün dinliyoruz." dedi.

Öte yandan örtü altı üzümlerde dalında bekletiliyor. Sultaniye üzümler ve çekirdekli Red Globe üzümler ile diğer çeşit üzümlerin kesimine devam edildiği Sarıgöl'de yıkanmış, temizlenmiş, altın sarısı kuru üzümleri kilosu da 150-200 lira arasında satışı yapılıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hava Durumu Sarıgöl Ekonomi Güncel manisa Üretim Tarım

Dev çukurdan vinçle çıkarıldı! Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

 Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren zam! Yeni işgaliye ücretleri sonrası protestoya başladılar

Kapalıçarşı'da isyan! Zammı duyan esnaf protestoya başladı

 Sedat Peker parti mi kuruyor? Avukatının kullandığı ifade dikkat çekti

Parti mi kuruyor? Avukatının kullandığı ifade dikkat çekti
Mansur Yavaş, okul müdürlerine ateş püskürdü: Size zehir vermiyoruz

Mansur Yavaş, okul müdürlerine ateş püskürdü: Size zehir vermiyoruz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI İZLE! Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı şifresiz mi? SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI İZLE! Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? TFF 2. Lig maçı izleme linki var mı? Atletico Madrid- Real Madrid maçı CANLI İZLE! İspanya LaLiga ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI HD, şifresiz izleme linki var mı? Canlı maç izle! Osmaniyespor FK - Yozgat Bozok Spor maçı CANLI İZLE! Osmaniyespor- Yozgat Bozok maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu! Olay ne zaman oldu? Cesedin kimliği belli oldu mu? CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Antalyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Halkalı güneş tutulmasının burçlara etkileri neler? 2 Ekim halkalı güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE! Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) 29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Giresunspor- Elazığspor maçı CANLI İZLE! Giresunspor- Elazığspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TFF 2. Lig) Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });