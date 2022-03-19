Üzüm çöpüyle poşetlerdeki plastik oranını düşürdü

Doğaya zararlı plastik kullanımını azaltmayı amaçlayan İzmirli girişimci, yüzde 20'si üzüm çöpüyle üretilmiş poşet geliştirdi.

Kemalpaşa ilçesinde kurulu bir firmanın yönetim kurulu başkanı Hasan Şentürk, yenilenebilir biyokütle kaynaklarından biyoplastik ürünler geliştirmek üzere proje hazırladı.

Proje için başvurduğu KOSGEB'den hibe desteği alan Şentürk, kurutulan üzüm çöplerini öğüterek poşet yapımında kullanılan ve ham maddesi petrol olan polietilen ile karıştırdı.

Bir yıllık çalışma sonunda plastik oranı yüzde 20 azaltılarak içeriğinde üzüm çöpü kullanılan poşet elde edildi.

Ürünün patentini almak için girişimde bulunan şirket, yaklaşık 5 milyon liralık yatırımla üretim tesisi kurmayı planlıyor.

"Kullanım alanları çeşitlenebilir"

Hasan Şentürk, AA muhabirine, Türkiye'de yılda 300 bin ton kuru üzüm üretildiğini, bunun da yüzde 1'ine karşılık gelen 3 bin tonunun çöp olarak ayrıldığını belirtti.

Yaklaşık 3 yıldır biyoplastik ticareti yaptıklarını anlatan Şentürk, petrol kökenli ürünlerin iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin katlanarak arttığını, bu konuda bir şeyler yapmak için yola çıktıklarını söyledi.

Şentürk, maliyeti düşük tutmak için yerel atıklarla döngüsel ekonomi çerçevesinde bir ürün oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ailemin daha önce yaptığı kuru üzüm ihracatından bildiğim üzümlerin çöpü aklıma geldi. Bu çöpler ya toprağa atılıyor ya da hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bunları ekonomiye kazandırmak istedik. Çevremizde bolca bulunan bir ham madde olduğunu da değerlendirerek projeye başladık. Fosil kökenli malzemeleri azaltmak istedik projede. Ayrıca döngüsel ekonomiyi gözettik."

Üzüm poşeti olarak kullanılacak

Kuru üzümün endüstriyel amaçlı paketlenip gönderilmesi sırasında plastik poşetler kullanıldığını aktaran Şentürk, geliştirdikleri ürünü ilk etapta üzüm poşeti olarak değerlendirmek istediklerini dile getirdi.

Şentürk, üzümü kendi çöpünden yapılmış poşetiyle göndereceklerini dile getirerek, "Ticari ürün haline gelip kullanıldığında petrol kaynaklı ürünlere bağımlılık yüzde 20 düşürülmüş olacak. Bu da bir başlangıçtır. Bunu yüzde 30-40 olarak ilerletme hedefimiz var ama onlar zorlayıcı hedefler, biraz daha çalışmamız gerekiyor." dedi.

Üzüm çöpü kullanılarak elde edilen poşetin kullanım alanlarının çeşitlenebileceğine değinen Şentürk, "Gıda uyumluluğu onaylandı. Yani gıdalarda sağlığa zararlı bir etkisi olup olmadığına bakılıyor o testlerde ve onlardan başarıyla geçti. Dolayısıyla gıda ya da gıda olmayan endüstriyel ürünlerde kullanılabilecek. Bunları da sektörlere taşımayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.