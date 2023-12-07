Üzülmez Taşkömürü Sahası 15 Yıl Süreyle İşletmeye Verilecek
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi sınırlarında bulunan Karaelmas Taşkömürü Sahası 15 yıl süre ile rödovans karşılığı işletmeye verilecek. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilana göre, ihale 15 Ocak Pazartesi günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi sınırlarında bulunan Karaelmas Taşkömürü Sahası 15 yıl süre ile rödovans karşılığı işletmeye verilecek.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, hukuku TTK uhdesinde kalmak şartıyla Zonguldak'ta bulunan Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi sınırları içinde bulunan Karaelmas Taşkömürü Sahası 15 yıl süre ile maden işletmeciliği yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler içinden uygun teklif yapana işletmeye verilmesi işi açık ihale usulüyle ihaleye çıkarıldı.
İhale 15 Ocak Pazartesi saat 15.00'te TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı'nda yapılacak.