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Üzülmez Taşkömürü Sahası 15 Yıl Süreyle İşletmeye Verilecek

7 Aralık 2023 09:25 Son Güncelleme: 09:26 Abone Ol

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi sınırlarında bulunan Karaelmas Taşkömürü Sahası 15 yıl süre ile rödovans karşılığı işletmeye verilecek. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilana göre, ihale 15 Ocak Pazartesi günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.