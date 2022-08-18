Uzmanlardan Kovid-19'a karşı bağışıklığı destekleyici uyarı

Doç. Dr. Engin Celep, "Öncelikle antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin doğal gıdalarla beslenerek sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Günde en az 6 saat uyumalı, her gün en az 30 dakika egzersiz yapmalı ve kilonuzu korumalısınız. Bu sayede bağışıklık sistemimizi de güçlü tutmuş olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yeniden yayılması ile 6. dalgaya karşı uyarıda bulunulurken, uzmanlar bağışıklığın güçlü tutulması için antioksidan açısından zengin doğal gıdaları önerdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Celep, vaka sayılarındaki artışa dikkati çekerek, bağışıklığın güçlü tutulması gerektiğini aktardı.

Celep, öncelikle antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin doğal gıdalarla beslenerek sağlığa dikkat edilmesi, günde en az 6 saat uyumak gerektiği, her gün en az 30 dakika egzersiz yapılması ve kilonun korunması uyarısında bulundu. Bu sayede bağışıklık sisteminin güçlü tutulacağını belirten Celep, C, D vitamini ve çinko minerali açısından zengin besinleri tüketmeye özen göstermek, bunların yanı sıra antioksidan açısından zengin gıdaların da ihmal edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Celep, bunların başında doğada en güçlü antioksidan olarak bilinen propolisin geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ayrıca, soğan, sarımsak, zencefil, zerdeçal, ginseng, arı poleni, arı sütü ve ham bal gibi besinlerde antioksidan açısından oldukça zengindir. Binlerce yıldır enfeksiyon savar olarak bilinen propolisin, literatürde yer alan bilimsel çalışmalarında Kovid-19'a karşı ümit verici sonuçları bulunuyor. Bilimsel yayınlarda, özellikle Anadolu propolisinin Kovid-19'a yakalanma riskini azalttığı belirtiliyor.

2021 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde in vitro koşullarda yapılan bilimsel çalışmada, BEE'O UP yüzde 30 Propolis Damla'nın içeriğinde doğal olarak bulunan fenolik ve flavonoid yani antioksidan bileşenlerin koronavirüs enfeksiyonuna karşı etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada 2 propolis ürünü, ham propolis ekstrakte edilmiş olarak, diğeri ise hazır ekstakte edilmiş, yerli ticari bir marka olarak kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Anadolu Propolisin içeriğinde doğal olarak bulunan Kafeik Asit Fenetil Ester (KAFE), Hesperitin, Kafeik Asit, Kuersetin, Pinosembrin, Galanjin flavonoidlerinin SARS-CoV-2 virüsünün ACE-2 reseptörüne bağlanmayı önleyici etki gösterilmiş ve virüslerin bağlanmasına engel olduğu ve dolayısıyla enfeksiyon gelişmesinin de engellendiği belirtilmiştir.

Hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de enfeksiyonlardan korunmak için her gün düzenli olarak, en az yüzde 10 oranında saf Anadolu propolisi özütünden düzenli tüketmenizi tavsiye ederim. Burada önemli olan bir diğer nokta ise sözleşmeli arıcılık modeli ile üretilmiş, Anadolu propolisini beslenmenize eklemenizdir."

"Ülkemizde 8,2 milyon arı kovanı ve 72 bin arıcı bulunmaktadır"

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'nin, dünyanın ikinci arıcılık ülkesi olduğunu anımsatarak, dünya üzerinde bulunduğu konum itibarıyla da endemik bitki örtüsü çeşitliliğinin, diğer ülkelere kıyasla 3 kat daha zengin olduğunu aktardı.

Türkiye'de 8,2 milyon arı kovanı ve 72 bin arıcı bulunduğunu belirten Samancı, şu bilgileri verdi:

"Zengin coğrafyamız sayesinde de arıcılık ve arı ürünleri üretimi konusunda yüksek potansiyele sahip bir ülkeyiz. Ülkemizde başta propolis olmak üzere, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal gibi arı ürünleri de üretilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılan bilimsel bir çalışmada, Anadolu propolisinin, diğer ülkelerde üretilen propolislere kıyasla 3 kat daha zengin antioksidan maddeler içerdiği ve daha zengin bir antioksidan profiline sahip olduğu belirlenmiştir.

Bu da Anadolu coğrafyasındaki endemik bitkilerden kaynaklanmaktadır. Anadolu propolisinin içeriğinde yüksek oranda, Kafeik Asit Fenetil Ester (KAFE), Kafeik Asit, Kuersetin, Galangin, Klorojenik asit, Linolenik asit, Palmitik asit, Hidroksitirosol, Cis-p-Kummerik asit, P-kumarik asit, Krisin ve Pinosembrin gibi 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşenler bulunur.

Bu bileşenler sayesinde propolis antioksidan, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antienflamatuvar ve antitümör özellikler gösterir. Sonuç olarak güçlü bir bağışıklık için saf Anadolu propolisi özütünden düzenli olarak tüketmeniz ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz oldukça önemlidir."