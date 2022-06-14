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Uzmanlar, bu yaz önemli turizm geliri bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Uzmanlar, bu yaz önemli turizm geliri bekliyor

Yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, Ortadoğudan Türkiye'ye gelecek turist sayısında büyük bir artışın olduğunu belirtti.

Yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, Ortadoğudan Türkiye'ye gelecek turist sayısında büyük bir artışın olduğunu belirtti. Özdemir, bu artışla beraber ekonomiye 2022 yılında turizm gelirlerinin damga vuracağını söyledi.

2019 yılının sonlarında başlayan ve yeni yeni etkisini kaybeden pandeminin izlerinin bu yaz silineceğini söyleyen Yatırım Uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, bu yıl Türkiye'ye gelecek turistlerle beraber ülke ekonomisinde olumlu gelişmelerin olacağını ifade etti. İstanbuli, "Şu anki açıklanan rakamlara baktığımızda 2019 yılının ilk çeyreğinde ülkemize gelen turist sayısını, 2022 yılının ilk çeyreğinde geçmiş bulunmaktayız. Ülkemiz turizm ülkelerinden biri olduğu için önemli bir geliri bu sektörden elde ediyor. Bunun yanı sıra sağladığı istihdam ile de önemli bir yere sahip olan sektör, cari açığın kapanması noktasında çok öneme sahip diyebiliriz. Bu yıl özellikle körfez ülkelerinden gelecek olan turist sayısında çok büyük artış beklenmekte ve tur şirketleri şimdiden ek seferleri talep eder hale gelmişler. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, gibi birçok körfez ülkesi ilk tercih olarak Türkiye'yi seçmiş durumda. İyi bir sezon ile beraber devletin hedeflediği turist sayısı ve oradan gelecek olan gelirin beklenenin üstünde olacağını söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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