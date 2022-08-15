Uzmanından tatilde uyumayan bebekler için reçete

Medicana Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Başkan, "Ebeveynler bebeklerinin uyku düzenlerini oluşturmaya çalışırken sabırlı davranmalı kendileri de rahat olmalıdır.

Medicana Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Başkan, "Ebeveynler bebeklerinin uyku düzenlerini oluşturmaya çalışırken sabırlı davranmalı kendileri de rahat olmalıdır. Bebeğiniz normalde sizinle uyuyorsa, tatilde açık havada uyutmak için ısrar etmeyin. Güneşlenmesi için sabah ve akşam üstü saatlerini tercih edin." ifadelerini kullandı.

Medicana Sağlık Grubu açıklamasına göre, seyahat ve tatiller bebeklerin rutinini bozacağından uyku düzenleri değişebiliyor. Bazı çocukların yeni ortamlara ve süreçlere adaptasyonu daha kolay olur ve uykuları evdeki gibi devam ederken, bazılarında ise farklı ortamlar, ısısı ve nem değişiklikleri gibi faktörler uyku bozukluklarına neden olabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Merve Başkan, tatile çıkmadan bir hafta önce, çocukların uykularını almış ve iyice dinlenmiş olduğundan emin olunması gerektiğini ifade etti.

Başkan, "???????Tatildeki uyku ortamınızı evdeki uyku ortamına en yakın ve uyumlu olacak şekilde hazırlamalısınız. Örneğin evdeki sevdiği oyuncağı, yastığını, uyku arkadaşını yanınızda götürebilirsiniz. Yemek saatleri, dinlenme saatleri, uyuma ve uyanma saatlerinde rutinini uygulamaya devam edin ve uykuya geçişini rahat olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Uyuma saati kadar uyanma saatlerinde de mümkün olduğunca standart tutmaya çalışılması gerektiğine işaret eden Başkan, şunları aktardı:

"Bebeğinizi kesinlikle otel odasına kapanıp uyutmaya uğraşmayın. Küçük bebeklerinizi rutininizi yapıp pusete koyup, dışarıda da uyutabilirsiniz. Pusetin üstünü tamamen örtmeyiniz. Zira zaten sıcak olan hava, pusetin üzeri tamamen örtüldüğünde daha da artacak ve sıcaktan dolayı bebeğiniz uyuyamayacaktır. Bunun yanında ciddi bir güvenlik sıkıntısı da oluşturabilir."

İki yaşın üzerindeki çocuklarda ise uyku saatinde dikkatini dağıtacak ve gürültülü ortamlardan uzaklaşmak gerektiğine dikkati çeken Başkan, "Yaz boyu yazlığınızda olacaksanız ve bebeğinize kendi başına uyutmayı öğretmek ve yazlıkta da bu düzeni devam ettirmek daha kolay olacaktır. Eğer evde çocuğunuz sizinle aynı odada uyumuyorsa, gittiğiniz yerde de bunu sağlamaya çalışın." açıklamasını yaptı.

Başkan, "Bebeklerin daha rahat uyuması için sakin şarkılar söylemek, memede uyumasını alışkanlık haline getirmemek, rahatlatıcı masaj yapmak, ılık bir duş aldırmak, tok olduğundan gibi faktörler etkili olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tatilde büyük ihtimalle uyku düzeninin evdeki gibi olmayacağını ve mutlaka zorlanmaların yaşanacağını aktaran Başkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ebeveynler bebeklerinin uyku düzenlerini oluşturmaya çalışırken sabırlı davranmalı kendileri de rahat olmalıdır. Bebeğiniz normalde sizinle uyuyorsa, tatilde açık havada uyutmak için ısrar etmeyin. Güneşlenmesi için sabah ve akşam üstü saatlerini tercih edin."