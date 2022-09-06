Uzmanından 'kulakta kaşıntı, ağrı ve akıntı kulak mantarının habercisi olabilir' uyarısı

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Ali Rahimi, kulak kanalında şişlik, kuruma, pullanma, akıntı ve ağrıya yol açan kulak mantarının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, kulakta kaşıntı ve ağrı, kulakta dolgunluk hissi ya da tıkanıklık, kulak kepçesi...

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Ali Rahimi, kulak kanalında şişlik, kuruma, pullanma, akıntı ve ağrıya yol açan kulak mantarının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, kulakta kaşıntı ve ağrı, kulakta dolgunluk hissi ya da tıkanıklık, kulak kepçesi içinde deride pullanma ve kulak akıntısının kulak mantarı belirtisi olabileceğini ifade etti.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Rahimi, kulak mantarının kulak kanalında şişliğe, kurumaya, pullanmaya, akıntıya ve ağrıya sebep olduğunu ve daha çok sıcak iklim koşullarında yaşayan kişilerde ve su sporları yapan kişilerde görüldüğünü aktardı.

Kulak kanalında şişlik, kuruma, pullanma, akıntı ve ağrıya yol açan kulak mantarının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Rahimi, kulakta kaşıntı ve ağrı, kulakta dolgunluk hissi ya da tıkanıklık, kulak kepçesi içinde deride pullanma ve kulak akıntısının kulak mantarı belirtisi olabileceğine işaret etti.

Rahimi, kulakta tıkanıklık ve dolgunluk ile beraber kaşıntının yoğun olmasının kulak mantarının ilk belirtileri olabildiğini kaydederek, "Bununla birlikte kulak yolu girişinde kızarıklık ve şişlik, kulakta akıntı görülürse de kulak mantarından şüphelenebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulak mantarının belirtilerinden bahseden Rahimi, bu belirtileri kulakta dolgunluk hissi veya tıkanıklık, kulakta kaşıntı, kulak ağrısı, kulak kepçesi ve kulak kanalı girişinde deride kızarıklık veya şişlik, kulak kepçesi içinde deride pullanma ve kulak akıntısı olarak sıraladı.

Rahimi, dış kulak yolunda bazen otomikoz denilen kulak iltihabına bağlı mantar hastalıkları geliştiğini kaydederek, mantar hastalığının kendi kendine düzelme ihtimalinin olmadığını vurguladı ve mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.

Dış kulak yolundaki mantar tedavisi uzun sürüyor

Ali Rahimi, gözle muayenede hiflerin görünmesi ve hifler temizlendikten sonra tedavi edilmesi gerektiğine işaret ederek, tedavi için çeşitli ajanların kullanıldığını, mantarın öldürülmesinin kolay olmasına rağmen onların tohumları olan sporları öldürmenin oldukça uzun süre gerektirdiğini ifade etti.

Eğer dış kulak yolunda mantar hastalığı gelişmişse bunun çok uzun süreli bir tedavisinin olduğunun altını çizen Rahimi, "Doktorunuzun dediği süre içinde muhakkak ilaçlarınızı kullanın. Tedavi sürecinde antifungal dediğimiz mantar ilaçları kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kulak kaşıntısının tek başına bir hastalık olmadığını ifade eden Rahimi, "Eğer yanında farklı bir muayenede bulgu yoksa kulak kaşıntısı herhangi bir tedavi içermez. Yeter ki kulağınızı silmeyin, temizlemeyin, kurulamayın, kaşımayın, karıştırmayın. Kulağın içine kulak çubuğu ya da yabancı bir cisim sokmayın." uyarısında bulundu.

KBB Uzmanı Op. Dr. Rahimi, kulak kaşıntısının bir nedeninin de burundaki alerjik rinit ya da boğazdaki farenjit de olabileceğini ifade ederek kulak kaşıntısına tanı koymak için tüm kulak burun boğaz muayenesinin yapılması gerektiğini vurguladı.