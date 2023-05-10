Uzmanından 'ekmek ağacı meyvesinin kalp hastalığı riskini azalttığı' değerlendirmesi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Hekimi Yegane Özcan, ekmek ağacı meyvesinin (Artocarpus) bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyon olasılığını azalttığını, kilo vermeye yardımcı olduğunu ve kalp hastalığı riskini azalttığını belirtti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, olgunlaşmış ekmek ağacı meyvesinin armut meyvesine benzediğini, 5 kilogram ağırlığa ulaşarak basket topu büyüklüğüne ulaştığını aktardı.

Botanik adının "Artocarpus" olduğunu ve Yunan tarihinde "artos" kelimesinin ekmek, "karpos"un ise meyve anlamına geldiğini, ekmek ağacı meyvesinin yüksek kaliteli protein kaynağı olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

" Artocarpus, zengin bir besin kaynağı... Bol miktarda C ve B vitamini ve magnezyum içerir, bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyon olasılığını azaltır. Kalp sağlığını güçlendirir, kalp kaslarının kasılmasını düzenler, kalp atış hızını ve kan basıncını kontrol eder. Meyve lifleri kötü kolesterole bağlanarak vücuttan atılmasına sebep olur ve kolesterol seviyesinin düşmesini sağlar. Böylelikle kalp hastalığı riskini azaltır. Kemik yıkımını önler, potasyum bu meyvede bol miktarda bulunur. Potasyum kemik yıkımını önemli ölçüde önler, kasların düzgün bir şekilde kasılmasına yardımcı olur ve vücut sıvı dengesini korur. Bu özellikle bisikletçilerin ilgilenmesi gereken bir konudur.

Sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur. Kilo kontrolü için gereken lifler açısından zengindir. Daha uzun süre tok tutar. Kas kütlesi yapımı için önemli olan esansiyel amino asitler içerir. Hazım ve sindirimi kolaylaştırır, yüksek miktarda lif içerdiğinden mide-bağırsak sisteminin hazmını kolaylaştırır, dışkıyı yumuşatır ve kabızlığa iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, içeriğindeki lif sayesinde iyi bakteri gelişimini sağlayarak kötü bakterilerin yok olmasını sağlar. Vücuttaki iltihaplanmayı da azaltır. Kan şekeri düzeyini kontrol eder, şeker hastaları için ideal bir besindir. Lif ve protein açısından zengin, glisemik indeksi ise düşüktür. Şeker hastalarında kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olur."

Ekmek ağacı meyvesinin zararları

Yegane Özcan, yapılan bilimsel çalışmalarda ekmek ağacı meyvesinin herhangi bir yan etkisine rastlanmadığını, günlük kullanılan ilaçlarla etkileşim yapmasının net olarak bilinmediğini, bu sebepten kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlarla birlikte aşırı kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

Özcan, "Hamilelik ve emzirme dönemlerinde güvenirliğini kanıtlayan çalışmalar olmadığı için kullanımından kaçınılması önerilir. Ayrıca, kanama riskini artırabileceğinden, kanama bozukluğunuz varsa tüketmeyin. Muz veya incire alerjisi olan kişiler bu meyveden uzak durmalı. Bu meyvenin güzel etkilerinden biri tansiyonu düşürmesidir ancak zaten düşük tansiyonu olan kişilerde kan basıncını daha da düşürebildiği için dikkat edilmeli. Ekmek ağacı meyvesi bol miktarda potasyum içerdiğinden böbrek fonksiyonu bozukluğu hastasıysanız uzak durun." ifadelerini kullandı.