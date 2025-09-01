Uzman Psikologdan Okula Uyum Süreci İçin Önemli Tavsiyeler

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Aybige Üstüner, okula uyum sürecinde çocuğun davranışlarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini, yeni bir düzenin, kuralların, öğretmen ve arkadaşlarla tanışmanın heyecan verdiği kadar kaygı da uyandırabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Üstüner, okula uyum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Okula uyum sürecinde yaşanan bazı güçlüklerin uzaması veya şiddetlenmesi halinde ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini aktaran Üstüner, görmezden gelinmemesi gereken durumlara ilişkin bilgi verdi.

Üstüner, okula başlamadan önce hem fiziksel hem de duygusal hazırlık yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Tatilde esneyen düzenin toparlanması ve çocuğun okula zihinsel olarak hazırlanması için ebeveynlere büyük görevler düştüğüne işaret eden Üstüner, "Çocuğun, okul hayatına adım atarken yeni düzen, kurallar, öğretmen ve arkadaşlarla tanışması heyecan verici olduğu kadar kaygı da oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

"Süreci yalnız yönetmeyin, öğretmenin desteğini mutlaka isteyin"

Her çocuğun adaptasyon sürecinin farklı olduğunu, bazı çocukların süreci çok hızlı tamamladığını, bazılarında ise uyumun daha uzun sürede geliştiğini kaydeden Üstüner, ailelerin okula başlangıç döneminde dikkat etmesi gerekenlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ayrılma kaygısının ve yoğun ağlamaların 3 ila 4 haftadan uzun sürmesi, bedensel şikayetlerin (mide bulantısı, karın ağrısı) sürekli hale gelmesi, okula gitmeyi tamamen reddetmesi veya kaçınma davranışlarının artması, uyku düzeninin kalıcı olarak bozulması, sık kabuslar görmesi ve çocuğun içe kapanması, oyun ve sosyal ilişkilerden uzaklaşması gibi sorunlarda mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor."

Üstüner, belirtilerin uzaması veya şiddetlenmesi durumunda bir uzmandan destek alınması gerektiğini vurguladı.

Çocuğun duygusunu anlamak için "Korkuyor olman normal, ben senin yanındayım" gibi güven verici cümleler kurulması, vedalaşmaların kısa ve net tutulması gerektiğine işaret eden Üstüner, şu tavsiyelerde bulundu:

"Okul hakkında olumlu konuşarak yapacağı keyifli aktivitelerden bahsedin, evde düzeni ve sınırları netleştirin. Süreci yalnız yönetmeyin, öğretmenin desteğini mutlaka isteyin. Çocuğunuz sınıfa tek başına girdiğinde ya da okulda keyif aldığı bir şey paylaştığında ise onu mutlaka takdir edin."