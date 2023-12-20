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Uydu Sektöründe Çeşitlilik ve Destek Önerileri

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Uydu sektörü temsilcileri ve ilgili kuruluşlar, uydu üretim altyapısının çeşitlenmesi ve desteklenmesi gerektiğini belirtti. TÜRKSAT Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı'nda sektörün geleceği değerlendirildi ve tavsiyelerde bulunuldu.

Uydu sektörü temsilcileri ve ilgili kuruluşlar, uydu üretim altyapısının, "büyük ve yüksek kapasiteli uydular ile küçük, düşük maliyetli ve seri üretim mantığı ile üretilen uyduları üretebilecek şekilde çeşitlenmesi" gerektiğini belirtti.

Ankara'da gerçekleştirilen TÜRKSAT Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı'nda, takım uydu görevleri, uzay durumsal farkındalık, uzay hukuku, yer ve fırlatma sistemleri gibi uydu ve uzay ekosistemini ilgilendiren birçok konu değerlendirildi ve ekosistemin sürdürülebilir şekilde gelişmesi için tavsiyelerde bulunuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, çalıştayın sonuç bildirgesi açıklandı, bildirgede uydu sektörünün geleceğine dair tespit ve öneriler yer aldı.

Bildirgede, özellikle uydu üretimi, fırlatma hizmetleri ve uydular üzerinden sunulan servisler başta olmak üzere tüm sektörün önemli bir değişimle karşı karşıya olduğu aktarıldı. Uydu üretim altyapılarının, büyük ve yüksek kapasiteli uydular ile küçük, düşük maliyetli ve seri üretim mantığı ile üretilen uyduları üretebilecek şekilde çeşitlenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Sahip olduğu uydular üzerinden son kullanıcıya servis sunan operatör şirketlerin, farklı yörüngelerin avantajlarından yararlanarak hizmetlerini çeşitlendirme imkanları bulunduğuna işaret edilerek bu amaçla geliştirilecek işbirlikleriyle etki alanlarını güçlendirmeleri gerektiği vurgulandı.

Dünyada uydu sistemine dahil olmayan 3 milyardan fazla insan bulunduğuna işaret edilerek bu kapsamda Türkiye'nin pozisyonu çerçevesinde Çin, Afrika, Rusya ve Hindistan'da yaşayan bu nüfusun uydu sistemlerine entegrasyonunda, Türkiye'nin ve Türk firmalarının başat rol oynayabileceğinin altı çizildi.

İtki ve fırlatma teknolojileri, alt teknolojileri ve altyapılarının mükerrer yatırımlardan kaçınarak geliştirilmesi için kurumların, üniversitelerin ve özel sektörün uyum içinde ilerlemesi önerildi.

Sektörün dünya ile rekabet edecek şekilde gelişebilmesi ve milli teknoloji yaklaşımıyla yerlileştirmeye aktif katkı sağlayabilmesini hızlandırmak için savunma sanayinde uygulandığı gibi teşvik ve desteklere ihtiyaç bulunduğuna yer verilen sonuç bildirgesinde, bu kapsamda çeşitli vergi istisnaları (KDV, damga vergisi, gümrük vergisi gibi) ile kredi, enerji/altyapı giderleri için destek paketlerinin ilgili kamu kurumları tarafından değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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