Üst Fonlara Taahhüt Edilecek Kaynak Tutarı, 5 Yıl İçin 3 Milyar Lira Olacak - Haberler

Üst fonlara taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı, 30 Haziran 2022-30 Haziran 2027'yi kapsayan 5 yıllık dönem için, kur farkları hariç 3 milyar lira olarak belirlendi.

Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre; alt ve üst fonların seçiminde bir fona kaynak taahhüt edilmesi için fon kurucusu ve portföy yöneticilerinde aranan şartlar, sermayenin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait kurum ve kuruluşlar tarafından kurulan fonlar için aranmayacak.

KUR FARKLARI HARİÇ OLMAK ÜZERE HESAPLANACAK

Düzenlemeye geçici bir madde eklendi. Buna göre; 30 Haziran 2022-30 Haziran 2027'yi kapsayan 5 yıllık dönemde, üst fonlara taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı 3 milyar lira olacak. Bu tutar, üst fonlara ödenecek masraf, ücretler ve yabancı para cinsinden taahhütte bulunulması durumunda oluşabilecek kur farkları hariç olmak üzere hesaplanacak.

Söz konusu kararın yürütücülüğünü Hazine ve Maliye Bakanı yapacak.

ÜST FON NEDİR

Üst fon, tam mükellef sermaye şirketlerine finansman sağlamak amacıyla kurulan tüzel kişi ve girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım fonlarına kaynak sağlayan, tüzel kişiliği olan veya olmayan yapılar olarak tanımlanıyor.

ANKA / Ekonomi