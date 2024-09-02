Üye Girişi
Haberler

Uşaklı Ziraat Yüksek Mühendisi: Çiftçiler Krizle Karşı Karşıya

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşaklı Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Canaz, Türk tarım sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekerek, çiftçilerin büyük bir krizle yüz yüze olduğunu iddia etti. Tarım sektöründeki mevcut sorunlara acil önlem alınması çağrısında bulunan Canaz, tarım politikalarının gözden geçirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesinin hayati önemine dikkat çekti.

UŞAK (İHA) – Uşaklı Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Canaz, Türk tarım sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekerek, çiftçilerin büyük bir krizle yüz yüze olduğunu iddia etti.

Tarım sektöründeki mevcut sorunlara acil önlem alınması çağrısında bulunan Mustafa Canaz, uzun yıllardır çözüme kavuşturulamayan üretim planlaması ve artan maliyetler sonucu, üreticinin artık dayanma gücünün kalmadığını belirtti. Tarımsal ürün fiyatlarındaki değişimlere de dikkat çeken Canaz, "Geçen sene kilogramı 8 TL'den satılan aynı kalitedeki buğday, bu sene yalnızca 8,5 liraya yükselebildi. Ay çekirdeği fiyatı geçen yıla kıyasla düşüş göstererek 50 liradan 40 liraya geriledi. Salçalık domatesin fabrika alım fiyatı geçen yıl 3,6 lira iken bu yıl 1,9 liraya kadar düştü. Benzer durumlar diğer tarım ürünleri için de geçerli. Artan maliyetler karşısında çiftçi ciddi bir darboğaza sürüklendi. Mevcut duruma acil müdahale edilmesi gerekiyor. Çiftçinin üretmekten vazgeçmesi halinde, önümüzdeki yıl ülke olağanüstü boyutlarda bir gıda enflasyonuyla karşı karşıya kalabilir" dedi.

Milli ekonominin temelinin tarım olduğunu hatırlatan Canaz, çiftçilerin desteklenmesinin ve tarım sektörünün güçlendirilmesinin hayati önemine dikkat çekti. Tarım politikalarının gözden geçirilmesi, üretim planlamasının sağlıklı bir şekilde yapılması ve çiftçilerin üretim maliyetlerini karşılayacak, aynı zamanda kar elde etmelerini sağlayacak fiyat politikalarının uygulanması gerektiğini ifade eden Canaz, "Tarım sektörümüzdeki sorunlar giderek derinleşiyor. Bu sorunlara acil çözümler üretilmezse, ülke ekonomisine telafisi güç zararlar verebilir. Yetkililerimizi, çiftçilerimizin sesine kulak vermeye ve gerekli adımları atmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki güçlü bir tarım sektörü, güçlü bir Türkiye demektir" diye konuştu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı

Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde

Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Müge Anlı başladı mı? 2 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Nur Tuğba neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı programdan ne zaman ayrıldı? Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli? Immobile- Manaj pozisyonu izle! Immobile- Manaj pozisyonu nedir? Beşiktaş- Sivasspor maçında ne oldu? 2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorusunun cevabı ne? Yeni emeklilik sistemi nedir? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak, emeklilik yaşı yükselecek mi? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 2 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları! Bugünün kararları neler? 2 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32650 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? ROBLOX AÇILDI MI? 2 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler...
title