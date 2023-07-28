Uşaklı Fatih Karahan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atandı

UŞAK (İHA) – Uşak'ın Karahallı ilçesinde doğan Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Uşaklı eğitimciler Prof. Dr. Servet Karahan ile Op. Dr. Hatice Karahan'ın büyük oğlu olan Fatih Karahan, 27 Temmuz 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Çalışma ekonomisi ve mikroekonomi üzerine çalışan Fatih Karahan, 2012 yılından beri New York Merkez Bankası'na bağlı Para Politikası Araştırma Birimi bünyesindeki İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmalarında ekonomist olarak yer alıyordu. - UŞAK