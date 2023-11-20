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Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı Satışta

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Ekonomi Haberleri

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 8 liradan, en yüksek 8 lira 20 kuruştan satıldı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 8 liradan, en yüksek 8 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday8,008,20
Ekmeklik buğday5,806,00
Yemlik buğday6,206,30
Yemlik arpa5,405,50
Nohut28,0030,00
Beyaz haşhaş71,0072,00
Mavi haşhaş68,0069,00
Sarı haşhaş82,0083,00
Susam 74,0075,00
Aspir 6,006,50
Yağlık ay çekirdeği 10,0011,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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