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Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı Satışta

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 8 liradan, en yüksek 8 lira 20 kuruştan satıldı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.