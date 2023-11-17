Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı Satışta
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Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 8 liradan, en yüksek 8 lira 20 kuruştan satıldı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 8 liradan, en yüksek 8 lira 20 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|8,00
|8,20
|Ekmeklik buğday
|5,80
|6,00
|Yemlik buğday
|6,20
|6,30
|Yemlik arpa
|5,40
|5,50
|Nohut
|28,00
|30,00
|Beyaz haşhaş
|71,00
|72,00
|Mavi haşhaş
|68,00
|69,00
|Sarı haşhaş
|82,00
|83,00
|Susam
|74,00
|75,00
|Aspir
|6,00
|6,50
|Yağlık ay çekirdeği
|10,00
|11,00
Kaynak: AA / Ekonomi