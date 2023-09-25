Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı Satış Fiyatları Açıklandı

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı. Diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.