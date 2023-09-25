Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı Satış Fiyatları Açıklandı
Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı. Diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|7,00
|7,50
|Ekmeklik buğday
|5,80
|6,00
|Yemlik buğday
|5,80
|6,00
|Yemlik arpa
|5,30
|5,50
|Nohut
|27,00
|28,00
|Beyaz haşhaş
|68,00
|70,00
|Mavi haşhaş
|67,00
|68,00
|Sarı haşhaş
|81,00
|83,00
|Susam
|54,00
|55,00
|Aspir
|6,50
|7,50
|Yağlık ay çekirdeği
|11,00
|12,00
Kaynak: AA / Ekonomi