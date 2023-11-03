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Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı En Düşük 7,50 Liradan Satıldı

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogram fiyatı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.