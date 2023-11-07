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Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı En Düşük 7,50 Lira, En Yüksek 8 Liradan Satıldı

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogram fiyatı en düşük 7,50 lira, en yüksek 8 lira olarak belirlendi. Borsada işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.