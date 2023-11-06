Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı En Düşük 7,50 Lira, En Yüksek 8 Liradan Satıldı
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Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|7,50
|8,00
|Ekmeklik buğday
|5,80
|6,00
|Yemlik buğday
|6,20
|6,30
|Yemlik arpa
|5,40
|5,50
|Nohut
|28,00
|30,00
|Beyaz haşhaş
|70,00
|71,00
|Mavi haşhaş
|67,00
|68,00
|Sarı haşhaş
|82,00
|83,00
|Susam
|65,00
|66,00
|Aspir
|6,00
|6,50
|Yağlık ay çekirdeği
|11,00
|12,00
Kaynak: AA / Ekonomi