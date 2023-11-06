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Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı En Düşük 7,50 Lira, En Yüksek 8 Liradan Satıldı

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.