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Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı En Düşük 7,50 Lira, En Yüksek 8 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday7,508,00
Ekmeklik buğday5,806,00
Yemlik buğday 6,206,30
Yemlik arpa5,405,50
Nohut28,0030,00
Beyaz haşhaş70,0071,00
Mavi haşhaş67,0068,00
Sarı haşhaş82,0083,00
Susam 65,0066,00
Aspir6,006,50
Yağlık ay çekirdeği 11,0012,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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