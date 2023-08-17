Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı En Düşük 6,70 Lira, En Yüksek 7 Lira

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.