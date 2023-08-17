Haberler

Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı En Düşük 6,70 Lira, En Yüksek 7 Lira

Ekonomi Haberleri

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday6,707,00
Ekmeklik buğday5,605,70
Yemlik buğday5,505,70
Yemlik arpa5,506,00
Nohut23,0024,00
Beyaz haşhaş65,0067,00
Mavi haşhaş63,0065,00
Sarı haşhaş65,0067,00
Susam54,0055,00
Aspir6,006,20
Yağlık ay çekirdeği6,006,50

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

Uşak Ekonomi Haberler

title