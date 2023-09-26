Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı 7 Lira

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.