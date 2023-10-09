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Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı 7-7,50 TL Arasında Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogram fiyatı en düşük 7 TL, en yüksek ise 7,50 TL olarak belirlendi. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday7,007,50
Ekmeklik buğday5,806,00
Yemlik buğday5,806,00
Yemlik arpa5,305,50
Nohut27,0028,00
Beyaz haşhaş68,0070,00
Mavi haşhaş67,0068,00
Sarı haşhaş81,0083,00
Susam54,0055,00
Aspir6,507,50
Yağlık ay çekirdeği11,0012,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Uşak Ekonomi Haberler

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