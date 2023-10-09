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Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı 7-7,50 TL Arasında Satıldı

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogram fiyatı en düşük 7 TL, en yüksek ise 7,50 TL olarak belirlendi. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.