Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğday Fiyatları Açıklandı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 7 lira 60 kuruştan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 7 lira 60 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|7,50
|7,60
|Ekmeklik buğday
|5,80
|6,00
|Yemlik buğday
|6,00
|6,20
|Yemlik arpa
|5,40
|5,50
|Nohut
|27,00
|28,00
|Beyaz haşhaş
|70,00
|71,00
|Mavi haşhaş
|68,00
|70,00
|Sarı haşhaş
|78,00
|80,00
|Susam
|65,00
|66,00
|Aspir
|8,00
|9,00
|Yağlık ay çekirdeği
|11,00
|12,00
Kaynak: AA / Ekonomi