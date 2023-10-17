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Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğday Fiyatları Açıklandı

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 7 lira 60 kuruştan satıldı. Diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.