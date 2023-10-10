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Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğday Fiyatları Açıklandı

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Ekonomi Haberleri

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 7 lira 60 kuruştan satıldı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 7 lira 60 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday7,507,60
Ekmeklik buğday5,806,00
Yemlik buğday6,006,20
Yemlik arpa5,305,50
Nohut28,0030,00
Beyaz haşhaş69,0070,00
Mavi haşhaş67,0068,00
Sarı haşhaş69,0070,00
Susam 65,0066,00
Aspir9,0011,00
Yağlık ay çekirdeği 11,0012,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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