Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğday Fiyatları Açıklandı
Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı. Diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|6,70
|7,00
|Ekmeklik buğday
|5,80
|6,00
|Yemlik buğday
|5,60
|5,80
|Yemlik arpa
|5,50
|5,60
|Nohut
|21,00
|22,00
|Beyaz haşhaş
|70,00
|72,00
|Mavi haşhaş
|68,00
|70,00
|Sarı haşhaş
|70,00
|72,00
|Susam
|54,00
|55,00
|Aspir
|6,50
|6,80
|Yağlık ay çekirdeği
|11,00
|12,00
Kaynak: AA / Ekonomi