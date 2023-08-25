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Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğday Fiyatları Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı. Diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday6,707,00
Ekmeklik buğday5,605,70
Yemlik buğday5,505,70
Yemlik arpa5,505,60
Nohut21,0022,00
Beyaz haşhaş75,0077,00
Mavi haşhaş75,0077,00
Sarı haşhaş75,0077,00
Susam 54,0055,00
Aspir 6,006,20
Yağlık ay çekirdeği 9,0011,00

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

Uşak Ekonomi Haberler

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