Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğday Fiyatları Açıklandı

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.