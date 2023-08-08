Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğday Fiyatları Açıklandı
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Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|6,70
|7,00
|Ekmeklik buğday
|5,60
|5,70
|Yemlik buğday
|5,50
|5,70
|Yemlik arpa
|5,50
|6,00
|Nohut
|23,00
|24,00
|Beyaz haşhaş
|65,00
|67,00
|Mavi haşhaş
|63,00
|65,00
|Sarı haşhaş
|65,00
|67,00
|Susam
|54,00
|55,00
|Aspir
|6,00
|6,20
|Yağlık ay çekirdeği
|6,00
|6,50
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi