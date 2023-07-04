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Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğday Fiyatları Açıklandı

Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğday Fiyatları Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday7,007,20
Ekmeklik buğday6,006,20
Yemlik buğday5,705,80
Yemlik arpa5,005,50
Nohut22,0023,00
Beyaz haşhaş55,0056,00
Mavi haşhaş54,0055,00
Sarı haşhaş55,0056,00
Susam54,0055,00
Aspir6,006,20
Yağlık ay çekirdeği6,006,50

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

Uşak Ekonomi Haberler

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