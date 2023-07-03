Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğday Fiyatları Açıklandı
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Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|7,00
|7,20
|Ekmeklik buğday
|6,00
|6,20
|Yemlik arpa
|5,00
|5,50
|Yemlik buğday
|5,70
|5,80
|Nohut
|22,00
|23,00
|Beyaz haşhaş
|55,00
|56,00
|Mavi haşhaş
|54,00
|55,00
|Sarı haşhaş
|55,00
|56,00
|Susam
|54,00
|55,00
|Aspir
|6,00
|6,20
|Yağlık ay çekirdeği
|6,00
|6,50
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi
Uşak Ekonomi Haberler
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