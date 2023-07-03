Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğday Fiyatları Açıklandı

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.