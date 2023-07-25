Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğday Fiyatları

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 50 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı. Diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.