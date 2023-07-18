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Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğday Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 50 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı. Diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 50 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday6,507,00
Ekmeklik buğday5,505,60
Yemlik buğday5,005,30
Yemlik arpa5,005,50
Nohut22,0023,00
Beyaz haşhaş55,0056,00
Mavi haşhaş54,0055,00
Sarı haşhaş55,0056,00
Susam54,0055,00
Aspir6,006,20
Yağlık ay çekirdeği6,006,50

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

Uşak Ekonomi Haberler

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