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Uşak Ticaret Borsasında Ekmeklik Buğdayın Kilogramı En Düşük 5,80 Lira, En Yüksek 6 Liradan Satıldı

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 80 kuruştan, en yüksek 6 liradan satıldı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.