Uşak Ticaret Borsasında Ekmeklik Buğday Fiyatları

Uşak Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 50 kuruştan, en yüksek 5 lira 60 kuruştan satıldı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Makarnalık buğday 6,50-7,00 TL, Yemlik buğday 5,00-5,30 TL, Yemlik arpa 5,00-5,50 TL, Nohut 22,00-23,00 TL, Beyaz haşhaş 55,00-56,00 TL, Mavi haşhaş 54,00-55,00 TL, Sarı haşhaş 55,00-56,00 TL, Susam 54,00-55,00 TL, Aspir 6,00-6,20 TL, Yağlık ay çekirdeği 6,00-6,50 TL.