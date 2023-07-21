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Uşak Ticaret Borsasında Ekmeklik Buğday Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Uşak Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 50 kuruştan, en yüksek 5 lira 60 kuruştan satıldı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Makarnalık buğday 6,50-7,00 TL, Yemlik buğday 5,00-5,30 TL, Yemlik arpa 5,00-5,50 TL, Nohut 22,00-23,00 TL, Beyaz haşhaş 55,00-56,00 TL, Mavi haşhaş 54,00-55,00 TL, Sarı haşhaş 55,00-56,00 TL, Susam 54,00-55,00 TL, Aspir 6,00-6,20 TL, Yağlık ay çekirdeği 6,00-6,50 TL.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 50 kuruştan, en yüksek 5 lira 60 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday5,505,60
Makarnalık buğday6,507,00
Yemlik buğday5,005,30
Yemlik arpa5,005,50
Nohut22,0023,00
Beyaz haşhaş55,0056,00
Mavi haşhaş54,0055,00
Sarı haşhaş55,0056,00
Susam 54,0055,00
Aspir 6,006,20
Yağlık ay çekirdeği 6,006,50

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi

Uşak Ekonomi Haberler

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