Uşak Ticaret Borsasında Ekmeklik Buğday Fiyatları
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Uşak Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 50 kuruştan, en yüksek 5 lira 60 kuruştan satıldı. UTB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Makarnalık buğday 6,50-7,00 TL, Yemlik buğday 5,00-5,30 TL, Yemlik arpa 5,00-5,50 TL, Nohut 22,00-23,00 TL, Beyaz haşhaş 55,00-56,00 TL, Mavi haşhaş 54,00-55,00 TL, Sarı haşhaş 55,00-56,00 TL, Susam 54,00-55,00 TL, Aspir 6,00-6,20 TL, Yağlık ay çekirdeği 6,00-6,50 TL.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 50 kuruştan, en yüksek 5 lira 60 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Ekmeklik buğday
|5,50
|5,60
|Makarnalık buğday
|6,50
|7,00
|Yemlik buğday
|5,00
|5,30
|Yemlik arpa
|5,00
|5,50
|Nohut
|22,00
|23,00
|Beyaz haşhaş
|55,00
|56,00
|Mavi haşhaş
|54,00
|55,00
|Sarı haşhaş
|55,00
|56,00
|Susam
|54,00
|55,00
|Aspir
|6,00
|6,20
|Yağlık ay çekirdeği
|6,00
|6,50
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Ekonomi